شارف يستدعي 26 لاعبا تحسبا لوديتي تونس

استدعى مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف، 26 لاعبا محليا لفئة أقل من 21عاما، لإجراء تربص تحضيري تحسبا لمواجهة نظيرهم التونسي.

وسيدخل المنتخب الوطني لأقل من 21عاما، في تربص بمركز سيدي موسى في الفترة ما بين 13 إلى 18 جانفي الجاري.

وسيتخلل هذا التربص مبارتين وديتين أمام المنتخب التونسي، الأولى ستجرى في الـ15 جانفي بسيدي موسى، والثانية في 17جانفي بـ”عمر حمادي”.

وكشف موقع “الفاف”، عن قائمة اللاعبين المعلن عنها من طرف بوعلام شارف، والتي ضمت كل من:

سيفور، سماني، بن حمودة، بومشرة، (اتحاد العاصمة). بوطاقا، قتال (ا.البليدة). بوقورة، دوار (أ.بارادو). خاصف، ودجي (ن.حسين داي). عزي (م.الجزائر).

تيزي بوعلي (ش.القبائل). حداد، محيوس (ش.باتنة). بلعربي (ا.الحراش). بلعريبي (ج.وهران). فلاحي (ج.الشلف). فريفر (م.وهران). بشو (س.بلوزداد). فرحي (ا.بسكرة). عكار (م.بجاية).

بلبركة، زوبيري (ش.ورقلة). خالد، عرار (ش.ورقلة)، عيساني (ج.ورقلة).