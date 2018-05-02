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“شارف” يستدعي 26 لاعبا لتربص الخضر (-21 سنة)

الرياضة
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“شارف” يستدعي 26 لاعبا لتربص الخضر (-21 سنة) شارف رفقة حنيشاد وعبد العزيز
بقلم عبد النور.حواز

إستدعى مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف رفقة مدربي المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة 26 لاعبا للدخول في تربص مغلق من ال05 إلى ال10 ماي.

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