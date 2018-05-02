“شارف” يستدعي 26 لاعبا لتربص الخضر (-21 سنة)

يشتكي فلاحو منطقة بني بوسعيد الحدودية بتلمسان، من تدفق فائض سد تيزي بعد إمتلائه وتسربه إلى الأراضي المغربية عبر وديان المنطقة.
كما طالب فلاحو المنطقة من…
تسببت مياه السيول التي شهدتها ولاية سكيكدة بعد الـ 24 ساعة الأخيرة، إنهيار جسر يربط بقرية بأم الطوب.
ما أدخل العديد من العائلات القاطنة بالمنطقة في…
لا تزال مخاطر النفايات الطبية المرمية مقابل مجمعات سكنية بالقرب من مستشفى بن زرجب الجامعي في وهران تهدد ساكنيها أمام استمرار توسع رقعتها.
حيث أصبحت تشكل…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
التعليقات (0)