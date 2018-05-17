شارف يستدعي 26 لاعبا لمواجهة المنتخب المصري

إستدعى المدير الفني للمنتخبات الوطنية بوعلام شارف 26 لاعبا من منتخب أقل من 21 سنة لدخول التربص التكويني بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى من 22 إلى غاية 31 ماي الجاري.

وسيتضمن هذا التربص مباراة ودية مزدوجة أمام المنتخب الأولمبي المصري ايام 3 و6 جوان المقبل.

قائمة لاعبي المنتخب الوطني أقل من 21 سنة

عبد المؤمن سيفور (إتحاد العاصمة)

عزي عماد الدين (مولودية الجزائر)

بشو يوسف (شباب بلوزاد)

بن حمودة بلال (إتحاد العاصمة)

بوغرة أيمن (بارادو)

بلعربي كمال موحند (إتحاد الحراش)

بومشرة محمد رضا (إتحاد العاصمة)

بوطاقة أحمد (إتحاد البليدة)

محيوس أيمن (شباب باتنة)

دوار يوسف (بارادو)

فريفر بومدين( مولودية وهران)

قيتال أوسامة (إتحاد البليدة)

حداد مراد (شباب باتنة)

قناوي معاد (بارادو)

حايس بندرويا ريان (رائد القبة)

مرواني محمد (جمعية الشلف)

خوجة أيمن (شباب قسنطينة)

لقجة يسعد (نصر حسين داي)

موالي حمزة (بارادو)

واجي لعيد (نصر حسين داي)

“عقّار إسماعيل “مولودية بجاية)

فرحي إبراهيم (إتحاد بسكرة)

خاسف نوفل (نصر حسين داي)

طاهري عبد الجليل (بارادو)

يعيش إلياس (إتحاد العاصمة)

ميريلي إسلام (جمعية الشلف)