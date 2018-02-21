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شارف يستدعي 26 لاعبا (-21 عاما) تحسبا لودية فلسطين

الرياضة
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شارف يستدعي 26 لاعبا (-21 عاما) تحسبا لودية فلسطين صورة من الأرشيف
بقلم كريم.تيغرمت

وجه مدير المنتخبات الوطنية، بوعلام شارف، الدعوة لـ26 لاعبا (-21 عاما)، تحسبا للمباراة الودية المرتقبة في الـ27 فيفري الجاري، أمام منتخب فلسطين.

اللاعبين الذين تم استدعائهم من طرف بوعلام شارف، سيدخلون في تربص تحضيري من 24 إلى 28 فيفري الجاري بمدرسة الفندقة بعين البنيان.

وكشف الموقع الرسمي “للفاف”، عن قائمة اللاعبين الـ26، والتي ضمت كل من:

سيفور عبد المؤمن، سمان عبد الجليل، بن حمودة بلال، بومشرى رضا، ياعيش الياس (ا.العاصمة)، بوطاقا أحمد (ا.البليدة)، عيصاني عبد الباري (ج.ورقلة).

بوقورة أيمن، موالي حمزة، دوار يوسف (ن.بارادو)، بن معروف فاروق، مرواني محمد، كيبو عبد القادر، مريلي إسلام (أ.الشلف).

خاصف نوفل، واجي العيد، لقجع أيمن (ن.ح.داي)، سيواد محمد أصيل، فرحي براهيم (أ.بسكرة)، حداد مراد، محواز أيمن (ش.باتنة).

بلعربي كمال (ا.الحراش)، بشو يوسف (ش.بلوزداد)، فريفر بومدين (م.وهران)، عقار أسامة (م.بجاية)، شرقي كريم (ش.بجاية).

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