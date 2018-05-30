“شارف” يستدعي 27 لاعبا للمنتخب الأولمبي تحسبا لودية مصر

الرياضة
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“شارف” يستدعي 27 لاعبا للمنتخب الأولمبي تحسبا لودية مصر المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة
بقلم عبد النور حواز

إستدعى مدرب المنتخب الوطني (-21 سنة) “بوعلام شارف” 27 لاعبا للدخول في تربص مغلق خاص بالمواجهتين الوديتين ضد المنتخب المصري.

وسيدخل الخضر في تربص بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى بداية من يوم السبت ال2 جوان لغاية ال7 من نفس الشهر.

وسيواجه زملاء الظهير الأيسر للنصرية “خاصف” المنتخب المصري الأولمبي في مناسبتين، وذلك يوم الأحد ال3 جوان بملعب 05 جويلية الأولمبي.

في حين سيُلعب اللقاء الودي الثاني يوم الأربعاء ال6 جوان بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وجاءت قائمة الناخب الوطني بوعلام شارف المعنية بمُباراتي الفراعنة على النحو التالي:

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