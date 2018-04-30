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شارف يستدعي 8 مغتربين لتدعيم المنتخبات الوطنية !

الرياضة
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شارف يستدعي 8 مغتربين لتدعيم المنتخبات الوطنية !
بقلم وليد كويني

وضع مدير المنتخبات الوطنية، بوعلام شارف، 8 أسماء متكونين في أندية ومدارس من خارج الوطن إستعدادا لإستدعائهم مستقبلا.

وهذا لتدعيم منتخبي أقل من 20 سنة وأقل من 21 سنة بداية من التربص القادم المقرر ما بين 5-13 ماي القادم.

منتخب أقل من 20: عوصفان مليك وعواشرية وسيم الناشطان في نادي مارسيليا إضافة إلى بوتريف إدير لاعب ستاندار دولياج وعمارة عبد المالك لاعب لوهافر.

منتخب أقل من 21: كبّال قيس الناشط في بوردو، شعبان كريم لاعب أندرلخت، تليسي تايدر إسماعيل المكوّن في لوكوموتيف موسكو وساحب دالين لاعب نادي هوبيرت الكندي.

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