شارف يستدعي 8 مغتربين لتدعيم المنتخبات الوطنية !

وضع مدير المنتخبات الوطنية، بوعلام شارف، 8 أسماء متكونين في أندية ومدارس من خارج الوطن إستعدادا لإستدعائهم مستقبلا.

وهذا لتدعيم منتخبي أقل من 20 سنة وأقل من 21 سنة بداية من التربص القادم المقرر ما بين 5-13 ماي القادم.

منتخب أقل من 20: عوصفان مليك وعواشرية وسيم الناشطان في نادي مارسيليا إضافة إلى بوتريف إدير لاعب ستاندار دولياج وعمارة عبد المالك لاعب لوهافر.

منتخب أقل من 21: كبّال قيس الناشط في بوردو، شعبان كريم لاعب أندرلخت، تليسي تايدر إسماعيل المكوّن في لوكوموتيف موسكو وساحب دالين لاعب نادي هوبيرت الكندي.