شارف يستنجد بالشبان في استئناف تحضيرات الاتحاد

استنجد مدرب اتحاد العاصمة بوعلام شارف، بثمانية لاعبين من الرديف، للتدرب مع الفريق الأول خلال استئنافهم للتحضيرات.

وكشفت إدارة الاتحاد، عن توجيه عمراني الدعوة لثمانية لاعبين شبان، للمشاركة في حصة استئناف التدريبات التي جرت أمس الأحد.

كما كشف النادي العاصمي، الأسماء التي دعمت الفريق الأول، ويتعلق الأمر بكل من بوعيشاوي، جنيدي، عيساوي، بوناصر، مختاري، بوعلي وحاج قاسم.

ويأتي هذا القرار من بوعلام شارف، قصد تعويض غياب لاعبيه الدوليين المشاركين في تربص المنتخب الوطني للمحليين بالإمارات.