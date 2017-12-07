شارف يكشف عن قائمة المنتخب الوطني لفئة أقل من 21 سنة

كشف المدير الفني للمنتخبات الوطنية، ومدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 21 سنة “بوعلام شارف ” عن قائمة الـ28 لاعبا المعنية بالتربص القادم.

وسيدخل المنتخب الوطني لهذه الفئة في تربص مغلق بمركز تحضير المنتخبات الوطنية من التاسع إلى 13 ديسمبر المقبل.

قائمة المنتخب الوطني أقل من 21 سنة:

حراسة المرمى: عبد المومن سيفور، زين الدين عباسي (إتحاد العاصمة)، مصطفىة فيلالي (وفاق سطيف)، أحمد بوطاقة(إتحاد البليدة)، محمد ميلواح(مولودية وهران).

الدفاع: عصمان قيطال(إتحاد البليدة)، أيمن بوقرة، حمزة موالي، (بارادو)، محمد خاسف( نصر حسين داي)، بلال تيزي بوالي (شبيبة القبائل)، محمد مرواني( جمعية الشلف)، عماد الدين عزي( مولودية الجزائر)، مراد حداد (شباب باتنة).

وسط الميدان: لعيد واجي(نصر حسين داي)،إسلام مغليلي، عبد القادر قايبو(جمعية الشلف)، كمال بلعربي(إتحاد الحراش)، محمد بلعربي(جمعية وهران)، رضا بومشرة، بلال بن حمودة(إتحاد العاصمة)