شاركوا في تجمع انتخابي لحزب “الأفلان”.. إصابة أزيد من 68 شخصا بتسمم غذائي في الونزة بتبسة!

أعلنت، أول أمس، حالة طوارئ قصوى، إثر ظهور أعراض تسمم غذائي لأزيد من 68 شخصا من مختلف الأعمار، شاركوا في تجمع انتخابي، حيث تناولوا وجبات خفيفة “سندويتش” وزعت عليهم داخل الأحياء، أين تسببت لهم في أعراض، منها الإسهال وأوجاع في البطن، لتسارع سيارات الإسعاف التابعة للحماية المدنية التي نقلت المصابين إلى المستشفى العمومي في الونزة، وآخرون انتقلوا بمفردهم إلى قسم الاستعجالات الطبية لتلقي الإسعافات الأولية.

وحسب مصادر محلية، فإن أغلب المصابين الذين تناولوا وجبات مكونة من خبر وتونة معلبة، ظهرت عليهم أعراض الحمى والإسهال، كما استفيد أنه تم أخذ عينات وتحويلها إلى المخبر لتحديد أسباب التسمم الغذائي، وحسب الطاقم الطبي، فإن عدد الإصابات عرف ارتفاعا محسوسا في آخر المساء.

من جهتها، تدخلت عناصر أمن الدائرة للتحقيق في قضية التسمم الغذائي والمكان الذي وزعت فيه “السندويتشات”.

ويذكر أنها ثاني حالات تسمم تسجل في ظرف أسبوع بعد تسجيل 100 حالة تسمم في مدينة الشريعة بتبسة مسّت شبابا تناولوا “البيتزا” لدى إحدى المحلات المتخصصة في هذا النوع من الوجبات، ليتم غلقه من طرف السلطات المعنية وإخضاع صاحب المحل للتحقيق تحسبا لتقديمه أمام الجهة القضائية.