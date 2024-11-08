شارك بديلا أمام ميشلن.. بلعيد يتأهب لاقتناص مكانة أساسية مع سانت تروند

سيكون المدافع الدولي الجزائري، زين الدين بلعيد، أمام فرصة ذهبية لخطف مكانة أساسية مع فريقه سانت تروند البلجيكي هذا الموسم.

وذلك بعد أن شارك مدافع الخضر في مباراة اليوم الجمعة بداية من الدقيقة الـ14 أمام فريق ميشلن. برسم الجولة الـ14 من الدوري البلجيكي.

مستفيدا من إصابة زميله المدافع الياباني شونغو تانيغوشي، حيث عوضه في تغيير اضظراري لجأ إليه مدربه، فليسي مازو.

وعانى المدافع السابق لاتحاد العاصمة، في الفترة الأخيرة، من قلة المنافسة. بخوضه 147 دقيقة فقط من أصل 15 مباراة لعبها فريقه هذا الموسم.

ويتأهب، زين الدين بلعيد، لخطف مكانة أساسية مع فريقه. بعد أن استغل هذه المواجهة ليظهر مدى جاهزيته ورغبته في مساعدة فريقه سانت تروند، وقدّم أداءً واعداً ومتماسكاً في خط الدفاع، وقام بتدخلات ناجحة ساهمت في تقليل الضغط عن فريقه، ونال تنقيط 6.7 (حسب موقع سوفاسكور المختص).

للإشارة، فاز لاعبا الخضر بلعيد وبراهيمي رفقة فريقهما سانت تروند في هذه المواجهة بهدفين مقابل هدف، أمام مواطنهما ومدافع ميشلن، أحمد توبة.