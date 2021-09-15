شارلوروا البلجيكي يختار آدم زرقان كأحسن لاعب في شهر أوت

إختار نادي شارلوروا البلجيكي اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان كأحسن لاعب في الفريق لشهر أوت الماضي.

وتنافس الدولي الجزائري، على هذه الجائزة، مع زميله في الفريق، مارتين واسينسكي، قبل أن يعود القرار الأخير لجماهير النادي التي إختارت اللاعب الجزائري.

يذكر أن آدم زرقان، نجح في البروز بقوة بداية الموسم الجاري، رفقة ناديه لنادي شارل لوروا، الذي انضم اليه في الميركاتو الصيفي المنقضي، قادما من نادي بارادو حيث تمكن من تسجيل هدف واحد وتمريرة حاسمة..

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