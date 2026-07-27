شارلوروا يرفض عرضًا رسميًا لضم تيطراوي ويحدد سعر التخلي عنه

رفض نادي رويال شارلوروا البلجيكي عرضًا رسميًا تقدم به نادي أولمبياكوس اليوناني للتعاقد مع الدولي الجزائري ياسين تيطراوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسب ما كشفته تقارير صحفية بلجيكية أبرزها “SUDINFO.SPORT”.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن النادي اليوناني عرض مبلغ 7 ملايين يورو من أجل الظفر بخدمات متوسط ميدان الخضر، غير أن إدارة شارلوروا رفضت العرض، متمسكة بخدمات اللاعب الذي يعد من أبرز عناصر الفريق.

وأكدت التقارير أن إدارة النادي البلجيكي لن تفتح باب المفاوضات إلا في حال تلقي عرض لا يقل عن 10 ملايين يورو. وهو المبلغ الذي حددته مقابل التخلي عن تيطراوي هذا الصيف.

وكان لاعب بارادو السابق قد انضم إلى شارلوروا قبل عامين، ونجح خلال الموسم الماضي في فرض نفسه كأحد أفضل لاعبي الوسط في الدوري البلجيكي، بفضل المستويات المميزة التي قدمها، ما جعله محط أنظار عدة أندية أوروبية.

ولا يقتصر الاهتمام بتيطراوي على أولمبياكوس فقط، إذ تشير التقارير إلى أن نادي هال سيتي الإنجليزي، الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يتابع اللاعب عن كثب، في ظل سعيه لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.

ورغم عدم تواجده مع المنتخب الوطني في قائمة كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، إلا أن تيطراوي لا يزال يبحث عن تثبيت مكانته مع “الخضر”، مستفيدًا من تألقه المتواصل مع ناديه البلجيكي.