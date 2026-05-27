شارلوروا يفعّل بند شراء كيفن فان دن كيركوف حتى 2028

أعلن نادي سبورتينغ رويال شارلوروا البلجيكي، اليوم الأربعاء، تفعيل بند شراء الدولي الجزائري، كيفن فان دين كيرخوف، بشكل نهائي قادمًا من نادي ميتز الفرنسي، الساقط للدرجة الثانية.

وجاءت هذه الخطوة من النادي البلجيكي، بعد المستويات المميزة التي قدمها لاعب “الخُضر” مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وأكد النادي البلجيكي، في بيان رسمي، أن الظهير الجزائري وقّع عقدًا يمتد إلى غاية سنة 2028، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. ليواصل بذلك مغامرته مع “الزيبرا” بعد فترة إعارة ناجحة هذا الموسم.

ووصل فان دن كيركوف، إلى شارلوروا الصيف الماضي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. قبل أن يفرض نفسه سريعًا في التشكيلة الأساسية بفضل إمكاناته البدنية والفنية الكبيرة. إذ شارك في 34 مباراة بألوان الفريق في مختلف المنافسات. ونجح في تسجيل 3 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق خلال الموسم.

وينتظر أن يواصل اللاعب السابق لنادي ميتز تألقه في الدوري البلجيكي. خاصة في ظل الثقة الكبيرة التي وضعتها فيه إدارة شارلوروا والجهاز الفني، بعد الأداء الثابت الذي قدمه منذ انضمامه إلى النادي.