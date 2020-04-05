شاروخان يدعم الهند في جهود مكافحة تفشى كورونا

أعلن النجم الهندي شاروخان سلسلة مبادرات لمساعدة السلطات الهندية في السيطرة على تفشي فيروس كورونا، وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات والطعام والمأوى للمحتاجين.

وتضمنت المبادرات 6 نقاط، على رأسها المساهمة في صناديق متعددة ذات توجهات مختلفة لتحجيم الفيروس الوبائي.

وتعهد خان بتوفير 50 الف من معدات الوقاية الشخصية للعاملين في مجال الصحة، وتقديم وجبات يومية لأكثر من 5500 عائلة في مدينة مومباي، إضافة إلى مطبخ يقدم 2000 وجبة يوميا لخدمة المنازل والمستشفيات.

وأعلن الممثل العالمي التكفل بتوفير مأوى خاص مجهز للمشردين، والتواصل مع مدارس الفقراء لإرسال تبرعات مادية والسلع الضرورية، وأخيرا المساهمة في مبادرة صندوق رئيس الوزراء الهندي.