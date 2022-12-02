شاروخان يُؤدي مناسك العمرة

أدى نجم بوليوود، شاروخان، مناسك العمرة، على هامش تواجده بالمملكة العربية السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا للنجم الهندي والعالمي شاروخان، أثناء تأدية منلسك العمرة، حيث كان يرتدي ملابس الإحرام من داخل الحرم المكي.

وبالرغم من إعلان شاروخان بإستمرار أنه ينتمي إلى الديانة الإسلامية إلا أنه يعيش حالة من الجدل بسبب إتهامه بإنتمائه إلى الديانة الهندوسية.

ولكنه أعلن من قبل أنه يتنمى إلى الإسلام، بل كان يستشهد ببعض الآيات القرانية في أحدايثه العالمية والمحلية.

وشاروخان متزوج من إمراة هندوسية وهذا لا يعيق حياتهم سوياً فكل منهم يمارس العبادة التي ينتمي إليها.

بينما أولاده البعض منهم ينتمي إلى الإسلام وأخرين ينتمون إلى ديانة والداتهم، فهو يترك لهم حرية العبادة.

هذا وكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية الفنان والمنتج الهندي شاروخان.

وفاجأ شاروخان الحضور بحديثه باللغة العربية في بداية ونهاية كلمته، وعبر الفنان الهندي عن امتنانه لحصوله على جائزة اليسر.

وأكد شاروخان في كلمته أن السينما تسعد الناس وتمنحنا فرصاً لتبادل القصص فيما بيننا.

كما عبر الفنان عن فرحته بتواجده في المملكة العربية السعودية وبوجود نجوم عالميين على هذه الأرض.