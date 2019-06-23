شاشة عملاقة في “واڤنوني” لعشاق محاربي الصحراء

أعلنت، مصالح ولاية الجزائر، عن تنصيب شاشة عملاقة لمتابعة مباريات الفريق الوطني .

وأضاف، عبد الحكيم بطاش رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، أن شاشة عملاقة ستنصب على مستوى المركب الرياضي واقنوني.

وهذا ابتداء من يوم الأحد 23 جوان تاريخ أول مباراة، في حدود الساعة التاسعة ليلا وعلى المباشر.

وجاء في المنشور ” نعلم عشاق الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم أنه سيتم تنصيب شاشة عملاقة لمتابعة مباريات الفريق الوطني”.

تابعا ” على مستوى المركب الرياضي واقنوني و ذلك ابتداء من يوم غد الأحد 23 جوان تاريخ أول مباراة”.

مضيفا “وابتداء من الساعة 21سا ليلا و على المباشر…كونوا في الموعد”.

ويدشّن المنتخب الوطني الجزائري، سهرة اليوم، مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا بمصر، عندما يواجه نظيره الكيني،بداية من الساعة التاسعة.

وهذا بملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية بالقاهرة، في مواجهة يعوّل عليها الخضر لحصد أول ثلاث نقاط في المنافسة القارية.

وستفتح النقاط الثلاث، أبواب التأهل إلى الدور ثمن النهائي، على مصراعيها، قبل مواجهتي السنغال وتنزانيا في الجولتين الثانية والثالثة، على التوالي.

الأمر الذي شدد عليه الناخب الوطني جمال بلماضي، حيث يولي أهمية قصوى للقاء اليوم، خلال تحضيراته بتربصي سيدي موسى والدوحة.

ويتواجد المنتخب الوطني أمام حتمية الانتصار في مواجهة المنتخب الكيني والتغلب على كل الظروف الصعبة المحيطة باللقاء.

سواء ما تعلق بالمناخ أو طبيعة المنافس الذي سيرمي بكل ثقله للخروج بنتيجة التعادل، على أقل تقدير.

وستكون مهمة الركائز كبيرة، لتوجيه اللاعبين الجدد الذين لا يملكون خبرة في كأس إفريقيا.

وهذا لوضعهم في الصورة وتخفيف الضغط عنهم في أولى تجاربهم في أكبر محفل كروي في القارة السمراء.