“شاشوا” أول إمرأة جزائرية ترأس رابطة كروية في الجزائر

نصب عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول، فضيلة شاشوا، كرئيسة بالنيابة لرابطة بومرداس لكرة القدم، خلفا لسعيد باكري.

وهنأ الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، فضيلة شاشوا، التي تم تعيينها الأحد المنصرم في منصبها الجديد، كرئيسة بالنيابة لرابطة بومرداس لكرة القدم.

ويعد تولي فضيلة شاشوا، هذا المنصب، والذي تم بحضور مسؤولي الرياضة، ورؤساء النوادي لولاية بومرداس، سابقة في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

يذكر أن فضيلة شاشوا، شغلت منصب نائبة رئيس رابطة بومرداس لكرة القدم لعدة سنوات، قبل تعيينها في هذا المنصب الجديد.