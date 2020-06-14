شاطئ بوهارون.. خال الغريق البطل يكشف تفاصيل غرقه ولحظاته الأخيرة

تحدث خال الشاب الغريق الذي انتشلت جثته اليوم الأحد بشاطئ بوهارون، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة، في حياة إبن شقيقته، الذي انقذ شخصين من الغرق.

وقال خال الغريق في تصريح خص به تلفزيون “النهار”: “أمضيت الليلة عند عائلة زوجتي، استيقضت صباحا، ذهبت إلى إبن شقيقتي، أخبرته أنني ذاهب للتسوق، فناولني مفاتيح سيارته لكي أستعملها وأخبرني بأنه ذاهب للتنزه مع أصدقائه”.

وأضاف ذات المتحدث: “بعد 10 دقائق رجعت، أخبروني أن إبن شقيقتي قفز في البحر لينقذ أشخاصا غرقوا هناك”.

وتابع أن ذات المتحدث مؤكدا أن المرحوم كان متعبا، ولكنه لم يستسلم، أنقذ الغريق الأول، والثاني، وعاد للبحر لإنقاذ الشخص المتبقي، ويضيف أن ابن شقيقته ارتطم رأسه باحدى الصخور، عندما قفز لانقاذ الشخص المتبقي.

وتمكنت مصالح الحمايةالمدنية لولاية تيبازة من انتشال جثة المرحوم البطل، بعد 3 أيام من البحث عنه، وهذا في حدود الساعة 6 والنصف صباحا.

وجاءت هذه العملية، بعد تكثيف عمليات البحث من طرف مصالح الحماية المدنية، والتي سخرت أكثر من 15 غطاس و 4 زوارق بالاضافة إلى مروحية للتمشيط.