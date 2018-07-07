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شاطئ “سيدي مروان”بالشلف.. وجهة سياحية تحتاج إلى إهتمام

أخبار الجزائر
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شاطئ “سيدي مروان”بالشلف.. وجهة سياحية تحتاج إلى إهتمام شاطئ سيدي مروان
بقلم أحمد مراح

 يقصد العديد من المصطافين شاطئ سيدي مروان الكائن بولاية الشلف وهذا نظرا لمناظره الخلابة التي تسحر الناظر  الباحث عن الراحة والإستجمام.

ورصدت قناة”النهار”مشاهد رائعة عن سحر الطبيعة الأخاذ في هذا الشاطئ الذي يتميز بنقاء وصفاء المياه وجمالية المكان.

وتحدث بعض المصطافين،أن شاطئ سيدي مروان يتربع على مساحة  للشاطئ الصخري وهو مايستهوي الكثيرين خاصة عشاق السباحة بالقرب من الصخور.

 لكن نوعا من الإهمال طال هذا المكان الذي يستلزم تطويرا يليق به كوجهة سياحية متميزة تتيح اجمل لحظات الراحة  وفي أي وقت.


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