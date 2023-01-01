شافعي :”حقّقنا تعادلا بطعم الفوز أمام الهلال”

أبدى الدولي الجزائري فاروق شافعي رضاه التام عما قدّمه رفقة ناديه ضمك في البطولة السعودية أمام الهلال.

وقال قائد ضمك فاروق شافعي في تصريح له لقناة “ضمك” عقب المباراة “حققنا نقطة ايجابية أمام الهلال. كنا قادرين على الفوز لو جسّدنا الفرص التي صنعناها”.

وأضاف الدولي الجزائري السابق “المواجهة أمام الهلال كانت صعبة، في الشوط الثاني، عرفنا كيفية رد الاعتبار لأنفسنا، من جانبي أؤكد آن التعادل أعاد لنا الروح النفسية، و سيعطيننا دافعا معنويا من اجل التأكيد بعد خيبات متتالية”.

كما قدّم مدافع سوسطارة سابقا رسالة شكر للاعبيه عندما قال “اشكر اللاعبين، على تقديم مباراة جيّدة و تعادل بطعم الفوز”.

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