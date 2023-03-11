شافعي.. زغبة وبدران يفوزون على سعيود في الدوري السعودي

قاد الدولي الجزائري فاروق شافعي، فريقه ضمك للفوز ضد الطائي ضمن فعاليات الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وعرف اللقاء مشاركة الثنائي الجزائري الآخر، الحارس مصطفى زغبة، والمدافع عبد القادر بدران أساسيان طيلة 90 دقيقة.

فيما غاب الدولي الجزائري السابق العربي هلال سوداني بسبب الإصابة، عن اللقاء الذي عرف فوز ضمك ضد الطائي بثلاثية مقابل هدف.

ونال الحارس مصطفى زغبة علامة 6.5 في اللقاء، وثنائي الدفاع بدران 7.1 وبدران 7.6.

كما شارك من جانب الطائي أمير سعيود طيلة 90 دقيقة، ونال علامة 5.6 في المباراة.