شافعي.. زغبة وبدران يفوزون على سعيود في الدوري السعودي
بقلم فيصل زيان بوزيان
قاد الدولي الجزائري فاروق شافعي، فريقه ضمك للفوز ضد الطائي ضمن فعاليات الجولة 20 من دوري روشن السعودي.
وعرف اللقاء مشاركة الثنائي الجزائري الآخر، الحارس مصطفى زغبة، والمدافع عبد القادر بدران أساسيان طيلة 90 دقيقة.
فيما غاب الدولي الجزائري السابق العربي هلال سوداني بسبب الإصابة، عن اللقاء الذي عرف فوز ضمك ضد الطائي بثلاثية مقابل هدف.
ونال الحارس مصطفى زغبة علامة 6.5 في اللقاء، وثنائي الدفاع بدران 7.1 وبدران 7.6.
كما شارك من جانب الطائي أمير سعيود طيلة 90 دقيقة، ونال علامة 5.6 في المباراة.
🔚 نهاية المباراة بانتصار #ضمك 🔴#الطائي_ضمك #جولة_يوم_العلم 🇸🇦#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/tAjNQJACBx
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 11, 2023
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