شافعي ضمن التشكيلة المثالية في البطولة السعودية

إفتك الدولي الجزائري فاروق شافعي مكانة له في التشكيلة المثالية للجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في السعودية.

كما قالت صحيفة “الرياضية” السعودية اليوم الثلاثاء نقلا عن “سوفاسكور” المختص. في الأرقام والإحصائيات أن شافعي استهل المكانة بالنظر إلى المردود الكبير الذي قدّمه أمام الفيحاء.

كما سيواجه شافعي وزملائه نادي الفتح الاحد المقبل الذي ينشط له الدولي الجزائري سفيان بن دبكة في قمة الجولة.

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