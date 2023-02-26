شافعي: “علينا مراجعة حساباتنا للخروج من سلسلة الهزائم”

أبدى الجزائري فاروق شافعي، قائد نادي ضمك السعودي، أسفه للهزيمة التي مني بها مع فريقه، في مباراتهم الأخيرة أمام النصر.

وصرح شافعي، للصحافة السعودية: “واتهنا فريق صعب ومنظم، استغل حالتنا مبكرا، وسجل وأنهى المباراة في الشوط الاول”.

كما أضاف: “علينا أن نراجع حساباتنا، وأن نسترجع تركيزنا، للتخلص من سلسلة الهزائم التي لازمتنا”.

يذكر أن شافعي شارك أساسيا كعادته مع ضمك، في المباراة التي شهدت هزيمتهم بثلاثية نظيفة اصالح النصر، من توقيه كريستيانو رونالدو.