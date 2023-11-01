شافعي في التشكيلة المثالية لثمن نهائي كأس السعودية

تواجد المدافع الجزائري، ولاعب نادي ضمك السعودي، فاروق شافعي، ضمن التشكيلة المثالية لدور ثمن النهائي، من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر الحساب الرسمي لموقع “سوفاسكور” المختص في الاحصاء. على منصة “إكس” اليوم الأربعاء، تشكيلة دور ثمن نهائي كأس السعودية، والتي عرفت تواجد شافعي، بتقييم 7.7.

وكان اللاعب السابق لمولودية الجزائر، قد تألق في مباراة ناديه أمام الخليج، والتي انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله، غير أن ضمك أقصي من المنافسة في ركلات الحظ بنتيجة 6/5.