شافعي هدافاً ويسقط برباعية أمام رفقاء محرز

بصم المدافع الدولي الجزائري، فاروق شافعي، اليوم الجمعة، على هدف مع فريقه ضمك، في مرمى منافسه الأهلي. في إطار مواجهة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وشارك ثنائي محور الدفاع بنادي ضمك، شافعي وبدران، أساسيين وفي كامل أطوار هذه المواجهة التي تلقيا فيها أربعة أهداف.

وبقي نادي ضمك متخلفا في النتيجة، بهدفين مقابل هدف إلى غاية الدقيقة 65، حين تمكن المدافع، فاروق شافعي، من تسجيل هدف التعادل الثاني، لصالح فريقه.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، تلقى نادي ضمك، هدفين في الدقيقة 90+8 عن طريق فيرمينو وإيفان توني في الدقيقة 90+17.

أما من جانب الأهلي، شارك نجم الخضر، رياض محرز، أساسيا في هذه المواجهة، ولعب شوطا واحدا.

للإشارة، رفع المدافع الجزائري، فاروق شافعي، رصيده في دوري روشن السعودي، إلى 19 هدفا خلال 129 مباراة خاضها. كأكثر المدافعين تسجيلًا في المنافسة.