شافعي وبن خماسة أساسيان رفقة ضمك في مواجهة التعاون

يواجه الثنائي الجزائري فاروق شافعي، ومحمد بن خماسة، اليوم الأحد، رفقى ناديهما ضمك، نضيفهم نادي التعاون.

وكشفت إدارة ضمك، عبر الحساب الرسمي للفريق، تشكيلتها الأساسية في هذا اللقاء، والتي ضمت الثنائي شافعي، وبن خماسة.

ويعول مدرب ضمك، على تألق لاعبيه الجزائريين، من أجل قيادة الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة، وتعزيز رصيدهم النقاط في ترتيب الدوري.

يذكر أن الثنائي الجزائري، يحتلان رفقة ناديهما ضمك، المركز العاشر من ترتيب الدوري السعودي بـ13 نفطة، فيما يتواجد فريق التعاون في المركز الثالث بـ24 نقطة