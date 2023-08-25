شافعي وزغبة وبدران ضمن التشكيلة الأساسية لضمك أمام الشباب

يتواجد الثلاثي الجزائري فاروق شافعي، وعبد القادر بدران، والحارس مصطفى زغبة في القائمة الأساسية لنادي ضمك في مباراة، اليوم الجمعة.

وسيتبارى الثلاثي الجزائري شافعي وبدران وزغبة، أمام نادي الشباب في دوري روشن السعودي، التي ستجري بملعب “الأمير فيصل بن فهد”.

ويملك الثلاثي الجزائري ثقة كبيرة من الطاقم الفني لفريق ضمك، وهو الذي لعبوا عدد كبير من المباريات الرسمية بشكل أساسيا.

كما يعول المدرب كوزمين كونترا، كثيرا على خبرة الجزائريين، في العودة بالنقاط الثلاث من ملعب “الأمير بن فهد”.

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