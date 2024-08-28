شافعي و بدران يتعرضان لهزيمة قاسية أمام الهلال

تعرض الثنائي الجزائري الناشط في صفوف نادي ضمك السعودي، فاروق شافعي، و عبدالقادر بدران، اليوم الأربعاء، للهزيمة أمام نادي الهلال.

في إطار الجولة الثانية من دوري روشن السعودي. وبنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي إحتضنها ملعب “المملكة أرينا” الخاص بنادي الهلال.

وقاد الثنائي الجزائري، شافعي وبدران، محور دفاع نادي ضمك في هذه المواجهة، وتلقيا 3 أهداف كاملة، ونالا تنقيطا متوسطا على العموم 6.2 (شافعي)، و 6.8 (بدران).

وبهذه الخسارة، تراجع نادي ضمك للمركز 16 في ترتيب دوري روشن السعودي، بصفر نقطة، بعد تسجيله هزيمتين متتاليتين، أمام الخليج و الهلال.