شافعي يجدد عقده مع نادي ضمك السعودي

أعلن نادي ضمك السعودي، اليوم الاثنين عن تجديد عقد قائد الفريق الأول اللاعب الجزائري فاروق شافعي.

وحسب بيان نادي ضمك عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، فإن المدافع السابق لنادي إتحاد العاصمة مدد تعاقده إلى غاية 2025.

وتجدر الإشارة، إلى أن نادي ضمك يضم في صفوفه ثلاث لاعبين جزائريين، ويتعلق الأمر بكل من الحارس الدولي مصطفى زغبة، وكذا المهاجم هلال العربي سوداني، بالإضافة إلى المدافع القائد فاروق شافعي.

ويذكر أن نادي ضمك يحتل المرتبة السابعة برصيد 22 نقطة في دوري روشن السعودي للمحترفين .