شافعي يدخل تاريخ دوري “روشن” السعودي

دخل المدافع الجزائري، فاروق شافعي، تاريخ دوري “روشن” السعودي، من أوسع الأبواب، بفضل تألّقه المستمر رفقة ناديه ضمك، الذي التحق به شهر جانفي 2020.

وقاد شافعي، ضمك أمس السبت، لتحقيق أول انتصار في الموسم. بتسجيله هدفا من ثنائية ناديه في مرمى الخليج، برسم الجولة الـ 8 من دوري “روشن”.

وبهذا الهدف، وصل المدافع السابق لمولودية الجزائر، إلى هدفه رقم 14 بألوان نادي ضمك. ليصبح بذلك، أكثر المدافعين في الدوري السعودي تسجيلا للأهداف.