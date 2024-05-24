شافعي يدون إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ دوري “روشن السعودي”

دخل المدافع الدولي الجزائري، فاروق شافعي، تاريخ دوري “روشن السعودي” من أوسع الأبواب، كأكثر مدافع تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة.

وبصم المدافع الجزائري، أمس الخميس، على هدف فريقه ضمك الوحيد، في المواجهة التي إنتهت لصالح المنافس الإتحاد، برباعية مقابل هدف، برسم الجولة 33 من دوري روشن.

ورفع شافعي رصيده التهديفي هذا الموسم للهدف رقم أربعة في البطولة السعودية، من أصل 27 مواجهة خاضها مع فريقه ضمك في دوري روشن.

وبهذ الهدف في مواجهة الأمس الخميس، يكوم فاروق شافعي، قد وصل للهدف رقم 17 في تاريخ مشاركاته في دوري روشن، كأكثر مدافع تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة.

يجدر الإشارة، إلتحق فاروق شافعي إلى نادي ضمك السعودي، في الميركاتو الشتوي لعام 2020، قادما من مولودية الجزائر.