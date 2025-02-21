شافعي: “كنا نستحق التعادل على الأقل أمام الأهلي السعودي”

أبدى الدولي الجزائري فاروق شافعي عدم رضاه عن الخسارة التي تلقاها رفقة زملائه في فريق ضمك أمام الأهلي في دوري روشن السعودي.

وقال فاروق شافعي إن فريقه قدم مستويات جيدة وكان يستحق التعادل على الأقل، وذلك في تصريحات لقناة “الرياضية السعودية” عقب المواجهة: “أهنئ الشعب السعودي بذكرى التأسيس، الشعب السعودي طيب. أما عن المباراة لسنا راضين عن الأداء، رغم أننا قدمنا مستويات جيدة”.

وأضاف شافعي: “كنا قادرين على تحقيق نتيجة أفضل، رجعنا في المباراة لكن للأسف لم نحقق طموحنا. الأهلي لم تتح له فرص كثيرة، وكنا قادرين على تحقيق التعادل على الأقل”.

وختم شافعي قائلاً: “بصراحة، تمنيت الفوز بعد وصولي إلى 150 مباراة مع ضمك. لكن للأسف لم أحقق ذلك، عندما تتلقى هدفاً في بداية المباراة أمام فريق بحجم الأهلي فمن الصعب أن تعود في النتيجة”.

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