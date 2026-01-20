شافعي ينضم رسميا إلى الوحدة السعودي

أعلن نادي الوحدة السعودي، الناشط في دوري يلو (الدرجة الثانية)، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي الجزائري، فاروق شافعي.

في صفقة تهدف إلى تدعيم الخط الخلفي للفريق خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

ويأتي انضمام شافعي بعد فترة ابتعاد عن المنافسة، إذ أمضى النصف الأول من الموسم دون فريق. عقب نهاية عقده مع نادي ضمك الصيف الماضي، ولم يوقّع لأي نادٍ قبل أن يحسم وجهته أخيرًا نحو الوحدة.

ويملك شافعي خبرة معتبرة في الملاعب السعودية، بفضل تجربته السابقة مع ضمك. إضافة إلى مشواره الدولي رفقة المنتخب الجزائري، ما يجعله إضافة نوعية لتعداد الوحدة. خاصة على مستوى الانضباط الدفاعي والقيادة داخل المستطيل الأخضر.