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شافية بوذراع تخضع لعملية جراحية بعد كسر ساقها في عمان

فن وثقافة
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شافية بوذراع تخضع لعملية جراحية بعد كسر ساقها في عمان
بقلم إيمان ضيف الله

تعرّضت الفنانة شافية بوذراع إلى حادث عارض بفندق إقامتها، أدى إلى كسر في ساقها وهذا خلال ساعات قبل تكريمها في مهرجان عمان.

نقلت على إثره إلى المستشفى، حيث خضعت هذا الصباح إلى عملية جراحية ناجحة، تكفلت بمصاريفها إدارة المهرجان بالتنسيق مع سفير الجزائر بمسقط.
من جهته اتصل وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، بالفنانة شافية بوذراع للإطمئنان على حالتها الصحية.

والتي أكدت له أنها تتلقى عناية طبية فائقة و أن وضعها الصحي في تحسن مستمر ولا يدعو للقلق.

يشار إلى أنّ، الممثلة شافية بوذراع تتواجد حاليا  بمسقط “سلطنة عمان”، لتكريمها في الطبعة العاشرة لمهرجان مسقط السينمائي الدولي.


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