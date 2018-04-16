شافية بوذراع تعود إلى أرض الوطن بعد فترة نقاهة في عمان

عادت الفنانة القديرة شافية بوذراع، اليوم الإثنين من سلطنة عمان، بعد أنّ قضت فترة علاج و نقاهة بمستشفى مسقط.

حيث تعرضت إلى كسر في ساقها، استدعى عملية جراحية ناجحة.

وكانت الفنانة مدعوة لتكريمها في إطار الطبعة العاشرة لمهرجان مسقط السينمائي الدولي.

وبهذه المناسبة عبرت الفنانة القديرة عن سعادتها بعودتها إلى أرض الوطن وعن التعاطف الكبير الذي لقيته من المواطنين والأسرة الفنية.

كما شكرت هيئة مهرجان مسقط السينمائي الدولي ووزارة الثقافة العُمانية والطاقم الطبي الذي سهر على راحتها.

واصفة ذلك بالموقف الشهم والأصيل، وكذا أعضاء سفارة الجزائر بمسقط.

ومن جانبه عبّر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، عن ارتياحه لعودة الفنانة الكبيرة شافية بوذراع إلى الجزائر.

وإلى جمهورها ومحبيها، متمنيا لها دوام الصحة وطول العمر.