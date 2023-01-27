شافي: رفع إنتاج قارورات غاز البوتان إلى 500 ألف قارورة يوميا

قال الرئيس المدير العام لشركة نفطال عبد القادر شافي. أن هناك عددا كافيا من قارورات غاز البوتان. لتلبية الإحتياجات والطلب عليه في فصل الشتاء.

وأشار عبد القادر شافي خلال زيارته إلى ولاية تيارت. وبمركز تعبئة قارورات غاز البوتان رقم 114 بالمنطقة الصناعية زعروة. إلى توفر هذه المادة بكميات كافية. تلبي الطلب نتيجة الإجراءات الإستباقية التي تم إتخاذها سابقا.

وذكر عبد القادر شافي، أنه تم رفع حجم الإنتاج إلى 500 ألف قارورة لغاز البوتان يوميا على المستوى الوطني. بعد أن كانت في حدود 250 ألف قارورة في اليوم قبل أسابيع. مشيرا إلى توفر الإمكانيات لرفع الإنتاج إلى 950 ألف قارورة يوميا إذا استدعى الأمر ذلك.

وأشار الرئيس المدير العام لنفطال إلى تقلص الطلب على هذه المادة وطنيا. بفعل تزويد عدد كبير من التجمعات شبه الحضرية بغاز المدينة. والمناطق الريفية بصهاريج غاز البروبان.

كما أشرف عبد القادر شافي رفقة السلطات المحلية. على وضع حيز الخدمة لمشروعي تزويد مدرسة “حمر خدو” ببلدية قصر شلالة. و47 مسكن بمنطقة تازيا ببلدية زمالة الأمير عبد القادر بغاز البروبان. ليصل عدد المساكن المستفيدة من هذه المادة الطاقوية إلى 850. بالإضافة كذلك إلى 56 مدرسة عبر ولاية تيارت.

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