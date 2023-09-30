شافعي :”سعيد بتحقيق أول إنتصار في الدوري السعودي”

ابدى الدولي الجزائري فاروق شافعي سعادته الكبيرة اثر قيادة فريقه ضمك لتسجيل أول انتصار في دوري روشن السعودي.

و حقق نادي ضمك الفوز بثنائية أمام نادي الخليج، وسجّل الهدف الأول المدافع شافعي الذي قال في هذا الشأن في تصريح لـ “الرياضية” السعودي عقب المباراة “حققنا أول انتصار وجاء بعد ثمنية مباريات، الحمد لله الفوز يتركنا نتنفس الصعداء، و نلعب تحت الضغط، الدوري أصبح جدا، و كل الفرق أصبحت قوية، و تنافسية”.

كما أضاف شافعي “لعبنا بحذر، ولهذا يجب ان نلعب وسط انسجام كبير، رغم أن الظروف أثرت عل الريتم”.

وختم المدافع السابق لإتحاد العاصمة “جارينا اللقاء، و فزنا والحمد لله، ان شاء الله نحاول نساعد الفريق”

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