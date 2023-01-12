شاكيرا تطرح أغنية جديدة وتوجه رسالة إلى بيكيه

أطلقت النجمة الكولومبية شاكيرا، أمس الأربعاء، أغنيتها الجديدة على موقع الفيديوهات اليوتيوب.

وكعادتها، عرفت أغنية شاكيرا نجاحا باهرا فوق طرحها، حيث حصدت 22 مليون مشاهدة في غضون ساعات قليلة.

وجاء إطلاق هذه الأغنية، بعد 3 أشهر على إطلاق أغنيتها “Monotonía”.

ومن كلمات الأغنية الجديدة لشاكيرا: “الذئب مثلي ليس للرجال من أمثالك!”.

حيث اعتبر الكثيرون أن هذه الأغنية، كأغنيتها السابقة، رسالة إلى والد طفليها جيرارد بيكيه.

وكانت شاكيرا قد نشرت رسالة تفاؤل على حسابها في إنستغرام مع بداية العام، ألمحت من خلالها إلى أزمة انفصالها عن جيرارد بيكيه. وعن بدء تعافيها من الألم ونظرتها الإيجابية إلى العام الجديد 2023.

وكتبت شاكيرا في رسالتها: “حتى عندما نحزن يمكننا الاستمرار في الحب.. حتى لو تعرضنا للخيانة من شخص.. يجب أن نستمر بالثقة بالآخرين.. على الرغم من أن جراحنا لا تزال تنزف في هذا العام الجديد، إلا أن الوقت يداوي الجراح.. في مواجهة الازدراء، استمر في تقييم نفسك.. لأن هناك أناساً طيبين أكثر من الأشرار.. الناس أكثر تعاطفاً.. القلة القليلة غادرت والكثير بقوا إلى جانبنا”.

واختتمت شاكيرا حديثها في رسالتها قائلة: “دموعنا ليست هدراً، إنها تسقي التربة حيث يولد المستقبل. وتجعلنا أكثر إنسانية، لذلك في خضم الحزن يمكننا أن نواصل الحب”.