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فن وثقافة

شاكيرا تنتقم من بيكيه وتحطم الأرقام

بقلم نسرين محفوف
شاكيرا تنتقم من بيكيه وتحطم الأرقام
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حطمت المغنية الكولومبية شاكيرا 14 رقماً قياسياً عالمياً بأغنيتها الأخيرة التي هاجمت فيها والد ابنيها جيرالد بيكيه.

ووفقًا لتقارير Billboard، أصبح هذا التعاون مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب أكثر الأغاني اللاتينية التي تم بثها خلال 24 ساعة.

وخلال أسبوع على Spotify ، كانت الأغنية الأكثر استماعًا للأغنية على YouTube في غضون 24 ساعة. ووصلت أسرع أغنية لاتينية إلى 100 مليون مشاهدة على YouTube.

وأصبحت شاكيرا أول فنانة تدخل مباشرة في المراكز العشرة الأولى في الترتيب الأمريكي بأغنية باللغة الإسبانية.

وانفصلت شاكيرا ولاعب كرة القدم جيرارد بيكيه رسميًا في جوان 2022 وسط شائعات عن الخيانة الزوجية.

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