شاكيرا تنجو من عقوبة السجن!

نجت المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا، من عقوبة السجن، حيث تم تغريمها بمبلغ 6.4 مليون جنيه إسترليني.

ووصلت شاكيرا إلى محكمة برشلونة في وقت مبكر من اليوم الاثنين، لحضور اليوم الأول من محاكمتها بتهمة الاحتيال على الدولة الإسبانية بمبلغ 14.5 مليون أورو بين عامي 2012 و2014.

وحضرت النجمة البالغة من العمر 46 عامًا، ببدلة وردية ونظارة شمسية، إلى المبنى قبل الساعة 10:00 صباحًا.

وأرسلت شاكيرا قبلة للمتفرجين قبل أن تتوجه إلى درجات المحكمة وتختفي داخل المبنى، وبدت هادئة ومسترخية.

وغَُرمت المغنية، بمبلغ 6.4 مليون جنيه إسترليني كجزء من صفقة مع السلطات الإسبانية، لتجنب عقوبة السجن ومحاكمة الاحتيال الضريبي.