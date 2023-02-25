شاكيرا تواصل مهاجمة بيكيه وتصدر أغنية جديدة عنه

أطلقت النجمة الكولومبية شاكيرا، أمس الجمعة، أغنية جديدة جنباً إلى جنب مع كارول جي Karol G.

وقامت شاكيرا من خلال الأغنية الجديدة، بفتح النار مرة أخرى في وجه بيكيه وووجهت عدة رسائل قاسية لشريكها السابق.

وتعاونت مغنية Waka Waka مع زميلتها الكولومبية في الأغنية الجديدة “TQG”.

بالنسبة إلى شاكيرا، يبدو أن كلمات الأغنية تشير بشكل مباشر إلى انفصالها في عن بيكيه.

أما كارول جي فقد أنهت خطوبتها مع مغني الراب أنويل إيه إيه، 30 عاماً، في عام 2021 بعد عامين من الإرتباط.

ومن كلمات الأغنية: “رؤيتك مع الشخص الجديد يؤذيني. لكنني بالفعل بمفردي، ما عشناه تم نسيانه وهذا ما أزعجك. وحتى حياتي قد تحسنت، لم تعد مرحَّباً بك هنا. ما ألقت به صديقتك في وجهي، حتى أنني أضحك”.

وتضيف: “الآن تريد العودة، يمكنك أن تقول، (نعم)، انتظرني هناك، كما لو كنت غبياً”.

ثم هناك إشارة أخرى لما تم التعبير عنه بالفعل في الكلمات السابقة. مما يعني أن بيكيه كان سيلمح إلى أنه يريد العودة إليها. لكن شاكيرا تؤكد أنها لن تكرر نفس الخطأ.

ولم تنس شاكيرا الإشارة إلى صديقة بيكيه الجديدة في أغنيتها. حيث طلبت من مدافع برشلونة السابق: “إخبار طفلتك الجديدة أنني لا أتنافس على الرجال”.

وكانت شاكيرا قد هاجمت بيكيه في أغنيتها السابقة، بكلمات قاسية وغير اعتيادية من الفنانة، وعرفت الأغنية نجاحا كبيرا.