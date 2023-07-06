شاكيرا توجه رسالة جديدة لبيكيه من أسبوع الموضة

وجهت النجمة الكولومبية شاكيرا، رسالة جديدة لوالد طفليها لاعب كرة القدم الإسباني، جيرارد بيكيه، بعد انفصالها عنه قبل أكثر من عام بعد اتهامه بخيانتها.

فبعد أن وجهت شاكيرا رسالة مبطنة إلى بيكيه خلال تكريمها بجائزة “سيدة العام” قبل أشهر قليلة، وكذلك عبر أغانيها الجديدة. عادت لتكرار الأمر ذاته وذلك خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس.

وارتدت النجمة الكولومبية خلال عرض فيكتور ورولف معطفا يحمل شعارا ثلاثي الأبعاد لكلمة “NO”. ونسقته مع حقيبة ذهبية وكعب عال باللون الذهبي. وهو ما اعتبره متابعون رسالة جديدة لبيكيه.