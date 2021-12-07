شاكيرا توجه هذه الرسالة للأميرة تشارلوت

وجهت النجمة العالمية شاكيرا، رسالة شكر للأميرة “تشارلوت”، ابنة دوق كامبريدج، بعد أن كشف والدها الأمير “ويليام”، أنها تعشق بجنون الرقص على أغانيها.

وحسب موقع Daily Mail، شارك دوق كامبريدج، ذوق ابنته البالغة من العمر ست سنوات للموسيقى في برنامج Time To Wal، الذي أذيع أمس على applefitnessplus وApple Music 1.

وكشف الأمير ويليام، أن ابنته الأميرة “تشارلوت” أصبحت مجنونة بالرقص على أغاني شاكيرا، خاصة أغنية Waka Waka.

وأورد دوق كامبريدج: “هناك قتال ضخم بين تشارلوت وجورج حول الأغنية التي يتم تشغيلها في الصباح. وللحفاظ على النظام في المنزل، يتم التتناوب بين تشارلوت وجورج لتحديد من يمكنه اختيار الموسيقى.”

مضيفا: “من الأغاني التي يحبها الأطفال في الوقت الحالي لشاكيرا، Waka Waka. يوجد بها الكثير من الحركات التي تتماشى مع الكثير من الملابس”.

وأشار الأمير ويليام، إلى أن تشارلوت ترقص على الأغنية وتحاكي حركات المغنية الكولومبية وتلبس كراقصة باليه للأداء.

وبعد علمها بإعجاب الأميرة تشارلوت بها، غردت شاكيرا على تويتر قائلة: “أنا مسرورة جدًا لأنكِ أحببتِ موسيقاي، الأميرة تشارلوت!”، وأرفقتها بإيموجي قلب.

كما عبرت شاكيرا عن فرحتها بوصول أغنية Waka Waka إلى 3 مليار مشاهدة على اليوتيوب.

وشاركت شاكيرا فيديو الأغنية على تويتر وإنستغرام وكتبت: ” هذا لا يُصدق! لقد رأيت للتو أن Waka Waka قد وصلت إلى 3 مليار مشاهدة على اليوتيوب. شكرًا لكم يا رفاق على الرقص بجانبي في مقطع فيديو وأغنية جلبت لي الكثير من البهجة في حياتي”.

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