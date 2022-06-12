شاكيرا تُعين محققين للتأكد من خيانة بيكيه!

فجرت تقارير صحفية مفاجأة عن أسباب إنفصال النجمة الكولومبية شاكيرا واللاعب الدولي الإسباني جيرارد بيكيه.

حيث وبعد إعلان إنفصال قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اللاعب جيرارد بيكيه عن المغنية الكولومبية شاكيرا. تساءل الجميع عن أسباب هذا القرار خصوصا وأنهما مرتبطان منذ 12 سنة ولديهما طفلين.

خصوصا بعدما نفت مصادر مقربة من الثنائي أن تكون الخيانة سبباً للانفصال.

لتعود صحيفة “ماركا” الإسبانية، وتفجر مفاجأة جديدة حول هذا الانفصال، فقد تبيّن أن المغنية الشهيرة وظّفت وكالة تحرٍّ لمراقبة بيكيه.

وأوردت ذات الصحيفة، أن شاكيرا وظفت وكالة تحر، تضم مجموعة من المحققين للتأكد من خيانة شريكها السابق.

وأضافت المعلومات أن شاكيرا عيّنت مجموعة من المحققين قاموا بتتبع تحركات بيكيه لمدة زمنية. مكتشفين خيانته وعلى الفور أبلغوها.

كما تابع البرنامج أن شاكيرا تمتلك صورا ودلائل تؤكد خيانة بيكيه، إلا أنها لن تظهرها للنور. حيث دفعت أموالاً مقابل ذلك احتراما لخصوصيتها.

وكان الثنائي الشهير قد أكّدا خبر الانفصال، الأسبوع الماضي، في بيان رسمي، داعيا لاحترام الخصوصية.

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