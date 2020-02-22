شاكيرا في صدارة نجوم الغناء الأكثر كرها على ” تويتر “

فن وثقافة
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شاكيرا في صدارة نجوم الغناء الأكثر كرها على ” تويتر “
بقلم نسرين محفوف

أجرت شركة Bose and Currys PC World دراسة على تويتر،  لبعض أهم نجوم الموسيقى، لكي تكشف عن قائمة النجوم الأكثر كرها.

ويتلقى هؤلاء النجوم أكبر قدر من التعليقات السلبية، بالمقارنة مع أي فنان آخر.

وتتصدر القائمة النجمة العالمية شاكيرا ذات الـ 45 عاما، والتي نالت نسبة كره بنسبة 45%.

بينما جاء في المركز الثاني نجم الراب العالمي كاني ويست، حيث نال نسبة الـ 38 %، ثم يأتي في المركز الثالث النجم العالمي دريك بنسبة 37 % .

وعن المركز الرابع من قائمة النجوم الغناء المكروهين علي ” تويتر ” فكان من نصيب النجم العالمي إيمنيم بنسبة 36 % ، وجاء بالمركز الخامس النجمة العالمية كاردي بـ 35 %.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=778139

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