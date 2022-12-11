شاكيرا: This time for Africa

هنأت النجمة العالمية شاكيرا، المنتخب المغربي على بلوغه نصف نهائي كأس العالم الدائرة بدولة قطر.

وإستعانت النجمة الكولومبية، بمقطع من أغنيتها التي أصدرتها لنسخة كأس العالم 2010 والتي نُظمت بجنوب إفريقيا.

وغردت شاكيرا على صفحتها بتويتر قائلة: “This time for Africa”.

هذا وحقق منتخب المغرب التأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022، بعد اطاحته أمس السبت بنظيره البرتغالي، بنتيجة هدف دون رد.

ونجح المنتخب المغربي في انهاء الشوط الأول من هذه المباراة لصالحه، بهدف اللاعب نصيري الذي جاء في الدقيقة الـ43.

كما عجز رفقاء كريستيانو رونالدو، عن تعديل النتيجة، في الشوط الثاني من هذه المواجهة، رغم المحاولات العديدة التي أتيحت لهم.

وبهذا يصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم.