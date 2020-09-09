شالك يتجه للإحتفاظ بخدمات بن طالب

تمكن الدولي الجزائري نبيل بن طالب، من إقناع مدربه ديفيد فاغنر، خلال فترة التحضيرات، ما يرشحه للبقاء في صفوف شالك.

ونقل موقع “غول” العالمي، تصريحات المدرب ديفيد فاغنر، أين أشاد بالمستوى الذي ظهر به بن طالب، خلال مشاركته في تحضيرات الفريق.

وقال فاغنر، في هذا الخصوص: “نبيل يقدم عمل جيد، رغم أنه عاد للتدريبات منذ أسبوعين فقط، إنه لاعب مميز في وسط الميدان”.

واعتبرت الصحافة الألمانية، أن تصريحات مدرب شالك، تقرب نبيل بن طالب، أكثر من البقاء مع الفريق، خاصة في حال عدم انتقاله لأحد الأندية المهتمة بخدماته.