شالك يحدد سعر بن طالب ويضع الكرة في مرمى نيوكاسل

أبدى نادي شالك الألماني، نيته في بيع عقد لاعبه الدولي الجزائري نبيل بن طالب، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت صحيفة “دايلي اكسبرس” البريطانية، أن إدارة النادي الألماني، قد حددت سعر 8.5 مليون استرليني، لبيع عقد بن طالب.

ويأمل النادي الألماني، في أن تفعّل إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي، بند شراء الدولي الجزائري، الذي يلعب على شكل إعارة ضمن صفوفها.

وفي المقابل لم يحدد مسؤولو النادي الإنجليزي، لحد الآن، مستقبل نبيل بن طالب مع الفريق، رغم إبداء هذا الأخير رغبته في البقاء مع نيوكاسل.