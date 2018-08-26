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“شالك” يحدد قيمة “بن طالب” ويفتح الباب لـ “لوام”!

الرياضة
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“شالك” يحدد قيمة “بن طالب” ويفتح الباب لـ “لوام”!
بقلم أمير بهلول

حددت إدارة “شالك” الألماني قيمة الجزائري نبيل بن طالب الذي بات مطلوبا في نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي بعدما نال إعجاب المدير الرياضي “زوبيزاريتا”.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، أن الفريق الألماني سيتخلى عن النجم الجزائري مقابل” 25 مليون أورو”.

كما أن الراتب الصافي الذي يتقاضاه بن طالب مع “شالك” يقدر بـ 5 ملايين أورو، ولا يزال الفريق الفرنسي يبحث عن طريقة لإقناع اللاعب والفريق الألماني.

من جهة أخرى، وضع “أولمبيك مارسيليا” لاعب روما “ستروتمان” كحل آخر لكن إنضمامه في هذا الوقت بالذات سيكون أمر صعبا خاصة مع نهاية الميركاتو في إيطاليا ولا يمكن لذئاب العاصمة إيجاد بديل للاعب الهولندي.

وحسب ما ذكرته صحيفة ليكيب فإن إدارة “مارسيليا” تسعى لإغراء النجم الهولندي براتب سنوي يفوق الـ6.5 مليون أورو.

يذكر أن “رودي غارسيا” كان قد صرح في وقت سابق أنه يبحث عن لاعب وسط لتعزيز صفوف الفريق الفرنسي.


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