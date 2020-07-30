شالك يلجأ لحيلة جديدة للتخلص من بن طالب

تسعى إدارة نادي شالك الألماني، لبيع عقد لاعبها الدولي الجزائري نبيل بن طالب، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبالنظر لعدم تلقيها عرض رسمي من نادي نيوكاسل الإنجليزي، الذي استعار خدمات بن طالب، منتصف المنقضي الموسم، فكر مسؤولو شالك، في حل بديل.

وكشفت صحيفة “دارويستن” الألمانية، أن إدارة شالك، اقترحت على نظيرتها من نيوكاسل، صفقة تبادلية، بتنازلها عن عقد بن طالب، مقابل عقد اللاعب الشاب كاتيو لونغستاف.

يذكر أن مدرب نيوكاسل، ستيف بروس، كان قد عبّر مؤخرا عن مردود نبيل بن طالب، مع الفريق، كما أبدى رغبته في الاحتفاظ بخدماته.